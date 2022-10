Ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di Pirri, dopo una serie di accertamenti svolti allo scopo di accertare l’autore di una truffa denunciata l’11 maggio scorso da una 44enne, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura per il reato di truffa, un 32enne romano, già conosciuto per analoghe vicende.

L’uomo aveva pubblicizzato la vendita di un’autovettura su un noto sito web specializzato nel commercio di auto in seconda mano. Era riuscito a farsi accreditare in maniera fraudolenta dalla querelante 9800 euro su un conto corrente a lui riferibile, a titolo di anticipo per la vendita del mezzo, rendendosi infine inadempiente a quanto promesso e stipulato nonché irreperibile.

