Ieri a Burcei, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’indagine innescata dalla querela presentata da una ventottenne del luogo, hanno denunciato per truffa aggravata una 65enne originaria di Bitti ma residente ad Olbia, disoccupata. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che nello scorso mese di dicembre la denunciante, tramite la nota piattaforma di commercio on-line denominata subito.it ., aveva acquistato dalla persona denunciata un banco frigo che successivamente le era stato recapitato, a seguito del pagamento di 200 euro, ma all’arrivo l’elettrodomestico si presentava in pessime condizioni, arrugginito e privo di motore.

