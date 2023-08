Truffa dello specchietto, allarme a Pula: "Così un ragazzo ha cercato di fregare mia madre"

Allarme a Pula, è tornata la truffa dello specchietto. E, fatto non certamente secondario, sulla Statale 195. A lanciare l’allarme è Adriano Sarais, direttore della Seuinstreetband. “Attenzione! Oggi hanno provato con mia mamma la tipica truffa dello specchietto nella Statale 195, all’altezza della chiesetta di Santa Margherita. Era macchina nera grossa” guidata da “un ragazzo moro alto, dall’accento continentale. Mamma ha sentito un colpetto nello sportello ed è stata seguita da questo personaggio. Una volta accostato, il ragazzo le ha chiesto i danni per uno specchietto rotto (senza mostrarlo, lo specchietto della sua macchina era chiuso), ha fatto notare una strisciata come se avesse lasciato il segno dello specchietto nella macchina di mamma, la strisciata è palesemente fatta a pennarello, si leva con il dito”.

“Inizialmente ha proposto di chiamare i vigili, mamma ha acconsentito, poi però ha fatto un passo indietro dicendo di aver fretta per un impegno lavorativo e di risolvere la questione con 50 euro. In maniera molto lucida non ha aperto la borsa e gli ha lasciato solo il suo recapito telefonico per risolvere la questione con i vigili. Peccato questa mattina non fossimo presenti noi figli”-