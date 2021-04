Truffa dello specchietto, 37enne denunciato da un anziano di Ortacesus

Il presunto truffatore ha inscenato il finto incidente dove lamentava la rottura dello specchietto retrovisore

Il siciliano, gravato da numerose precedenti analoghe denunce, ha chiesto con insistenza cento euro come risarcimento per la riparazione del danno che sosteneva il pensionato gli aveva provocato, L’anziano ha contestato con energia l’impostore tanto da costringerlo ad allontanarsi. Il pensionato si è poi recato nella caserma dei carabinieri di Senorbi per sporgere formale e circostanziata denuncia. Ai militari ha raccontato quanto gli era successo e ha fornito il numero di terga dell’auto del protagonista della tentata truffa che ha riconosciuto tra le fotografie segnaletiche che i carabinieri gli hanno mostrato.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a