Truffa dell’assicurazione auto a Vallermosa, denunciati 3 napoletani.

Ieri a Vallermosa, i carabinieri hanno denunciato per truffa in concorso tre napoletani rispettivamente di 47, 22 e 23 anni, tutti disoccupati e noti alle forze dell’ordine. La vittima, andando a ricercare formidabili occasioni sul web, aveva trovato una polizza particolarmente conveniente per assicurare il proprio veicolo. Dopo il primo contatto online, si era rivolto telefonicamente al numero indicato sul sito e aveva concordato un pagamento anticipato di 623 euro per l’attivazione della copertura. Il giorno dopo, andando a verificare sul sito della compagnia assicurativa la propria posizione, aveva appreso, suo malgrado, di essere totalmente sconosciuto. La polizza non era stata attivata e non esisteva nessuna copertura. I militari sono riusciti a risalire ai tre autori del raggiro ripercorrendo il percorso del denaro sino alla carta di credito che lo ha percepito.