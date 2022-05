Ieri a Senorbì i carabinieri, dopo un’indagine scaturita dalla querela presentata da un 33enne di Mandas, hanno denunciato per truffa aggravata un 34enne di Chieti, disoccupato, censito in banca dati. L’uomo, in seguito all’inserzione di vendita di una stufa a pellet pubblicata dal senorbiese sul sito “ subito.it ”, lo ha contattato al telefono mostrandosi interessato all’acquisto e invitandolo a recarsi presso uno sportello ATM per ricevere l’acconto, ma con artifici e raggiri lo ha indotto successivamente a compiere sulla tastiera del bancomat una serie di operazioni in virtù delle quali si è realizzato un accredito di 253 euro sulla carta postepay prepagata del reo, che successivamente si è reso irreperibile. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di risalire all’utilizzatore della carta postepay ricaricata e quindi del destinatario del denaro provento di truffa.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail