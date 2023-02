Truffa della PlayStation venduta online, denunciato un disoccupato di Mogoro.

Ieri a Sinnai, i carabinieri dopo una serie di accertamenti intrapresi a seguito di una querela presentata da un 43enne di Arbus, di fatto domiciliato a Settimo San Pietro, hanno denunciato per truffa aggravata un ventitreenne di Mogoro, disoccupato e con precedenti denunce a carico. I militari hanno accertato che il denunciante, dopo aver contattato l’autore della truffa tramite Facebook, dove quest’ultimo aveva messo in vendita una console “PlayStation 4” per soli 130 euro, ha preso accordi per l’acquisto. Ha quindi versato la cifra mediante un bonifico bancario. Il venditore, una volta ricevuto il denaro, si è reso irreperibile e non ha adempiuto all’obbligo di consegnare la Playstation.