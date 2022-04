Ieri a Muravera, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 32enne di Calcinate (BG) resosi responsabile di un raggiro ai danni di un 55enne di Muravera. La vittima si è interessata ad un annuncio di vendita relativo a un’autovettura Mitsubishi L200, pubblicato su un sito web specializzato nel commercio di auto usate. Dopo aver contattato il presunto venditore all’utenza telefonica indicata sul sito, ha effettuato il pagamento di 300 euro a titolo di anticipo per fermare l’affare e accaparrarsi l’acquisto, rispetto ad altri possibili offerenti. Il pagamento è avvenuto mediante la solita ricarica di una carta Postepay Evolution, intestata al truffatore. Compiuto il pagamento in questione il presunto venditore si è eclissato rapidamente, scomparendo da tutti i radar. I carabinieri di Muravera sono comunque riusciti a identificarlo con la collaborazione dell’amministrazione delle Poste e andando a verificare a chi fosse in uso l’utenza telefonica utilizzata per compiere il raggiro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail