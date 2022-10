Truffa dell’auto usata a Muravera, rubati oltre 2 mila euro alla vittima.

E’ accaduto ieri a Muravera. I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 46enne di Lucca, gravata da numerosi e specifici pregiudizi di polizia. La truffatrice ha indotto una donna del luogo a versarle involontariamente presso una postazione ATM, mediante più ricariche, un totale di 2.024 euro su tre carte prepagate, convincendola che eseguendo quelle operazioni stesse ricevendo sul proprio conto il corrispettivo per l’acquisto di un’auto che la vittima aveva posto in vendita su un sito internet. Alla donna, scoperta la truffa, non è rimasto che sporgere denuncia.

