Truffa del pellet mai arrivato ad Arbus, denunciato un 49enne.

Ieri ad Arbus, a conclusione di un’indagine scaturita dopo una querela presentata da un 58enne, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 49enne di Aversa, ben noto per precedenti, analoghe, vicende giudiziarie. La vicenda costituisce un classico delle truffe perpetrate sul web. Dal momento che c’è già chi pensa a contenere i costi del riscaldamento nella prossima stagione invernale, visti i crescenti prezzi dei combustibili, succede che qualcuno vada a ricercare su internet occasioni imperdibili per acquistare del pellet. Così l’arburese si è fidato e ha inviato un bonifico da 200 euro su una carta prepagata, dopo le indicazioni ricevute dall’anonimo inserzionista on-line e non ha poi mai ricevuto la merce. I carabinieri sono riusciti a risalire all’autore del raggiro seguendo la strada percorsa dal denaro sino a identificare il titolare della carta di credito nella quale i soldi sono confluiti.