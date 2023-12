Truffa del pellet a prezzi stracciati, la vittima è un uomo di Villaputzu: una denuncia.

Ieri a Villaputzu, a conclusione dell’indagine intrapresa dopo la querela presentata da un 43enne, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata una trentacinquenne di Maddaloni, molto nota per precedenti analoghi. L’origine dell’evento risiede sempre nella troppa fiducia attribuita ad interlocutori sconosciuti che propongono grandi affari sul web. Navigando sul mare degli annunci on line, la vittima si è imbattuta in una convenientissima proposta di vendita di pellet. Ne ha acquistato addirittura 140 sacchi, versando tramite bonifico la cifra di 400 euro su un conto corrente in una banca straniera. Una volta acquistato, il pellet non è però mai arrivato. La banca spagnola ha collaborato con i carabinieri ma il denaro era già stato prelevato.