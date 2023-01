Truffa del pellet a Cagliari, denunciate 2 persone.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Villanova hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata in concorso un 75enne di Crotone, noto alle forze dell’ordine, e un suo concittadino 25enne anch’egli protagonista di pregresse vicende giudiziarie. I due, dopo aver creato un sito internet fasullo per la vendita di pellet, hanno concordato con la vittima, una 64enne originaria di Nuoro ma residente a Cagliari, la cessione di uno stock di 70 sacchi di combustibile, facendosi versare dalla donna tramite bonifico la somma di 492 euro per poi rendersi irreperibili senza spedire la merce. La donna è forse soltanto una fra diverse vittime pescate dai due nel mare del web. Alla loro identità si è pervenuti grazie alla collaborazione dell’istituto bancario presso il quale era stato aperto il conto in cui è confluito il bonifico della donna. Anche dalla ricerca del reale utilizzatore dell’utenza telefonica alla quale la vittima si era rivolta si è potuto trovare riscontro a quanto denunciato all’autorità giudiziaria.

L'articolo Truffa del pellet a Cagliari, denunciate 2 persone proviene da Casteddu On line.