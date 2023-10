Truffa del falso sito delle Poste, rubati oltre 3 mila euro dal conto di una giovane di Samatzai.

A conclusione di sei mesi di indagine, i carabinieri di Samatzai hanno denunciato per truffa aggravata mediante utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento on-line, sostituzione di persona e falsità ideologica, una quarantottenne palermitana ben nota alle forze dell’ordine. Il meccanismo della truffa è abbastanza frequente anche a Cagliari, e c’è sempre chi ci casca. Fingendosi un’operatrice di Poste Italiane, la denunciata ha contattato la propria vittima, sostenendo abilmente che qualcuno era riuscito ad entrare nel suo profilo di Internet Banking è che avrebbe sottratto quanto contenuto nel conto postale della donna, una giovane di Samatzai. La vittima ha quindi accettato di cliccare su un link che la truffatrice le ha inviato per SMS ed è entrata su un falso sito delle Poste nel quale ha ingenuamente inserito le proprie credenziali (userid e password). Subito queste sono state utilizzate per sottrarre i 3250 euro contenuti nel conto. I carabinieri sono riusciti, anche con l’ausilio dei propri colleghi palermitani, ad individuare chi avesse la reale disponibilità della carta Postepay in cui il denaro è confluito, e dunque l’autrice del raggiro.