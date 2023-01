Truffa del bancomat, denunciati due romani: la vittima è una guardia giurata di Arbus.

Ieri, ad Arbus, a conclusione di un’indagine scaturita dalla querela presentata da un 31enne, guardia giurata, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 49enne e un 40enne, entrambi residenti a Roma e noti alle forze dell’ordine. I due, in concorso fra loro, con artifici e raggiri, il 22 marzo scorso hanno indotto in errore il denunciante, facendosi inviare da uno sportello ATM di Poste Italiane ben nove ricariche su tre diverse carte Poste Pay, per un importo complessivo di 2250 euro. In realtà la vittima era convinta, o era stata convinta di operare sulla tastiera dello sportello bancomat per ricevere il pagamento di un paraurti posto in vendita su “subito.it”. Su consiglio fraudolento egli è finito però per compiere reiteratamente dei bonifici a vantaggio dei due truffatori. Quando poi si è reso conto di non aver ricaricato il proprio conto ma di averlo pesantemente impoverito, si è rivolto ai carabinieri che, con la collaborazione dell’amministrazione delle Poste Italiane, sono riusciti ad identificare gli autori del raggiro.

L'articolo Truffa del bancomat, denunciati due romani: la vittima è una guardia giurata di Arbus proviene da Casteddu On line.