Truffa con gli attrezzi da pesca in vendita online: denunciati due giovani oristanesi

Tortolì

Acquisti pagati ma la merce non arrivava mai

Mettevano in vendita accessori da pesca e altri oggetti su una nota piattaforma online, in qualche caso incassavano anche degli acconti, ma non spedivano mai nulla agli acquirenti.

Uno di questi – un giovane di Girasole – dopo aver atteso inutilmente si è rivolto ai carabinieri di Tortolì.

Al termine un’indagine che ha seguito il percorso del denaro versato per l’acquisto, è scattata la denuncia per truffa contro due giovani di Oristano, che secondo gli investigatori avevano già commesso reati simili.

Denuncia per truffa, ai danni di un altro cliente ogliastrino, anche per una giovane donna originaria di Ancona che con inserzioni su alcune piattaforme on-line aveva messo in vendita elettrodomestici, senza mai consegnare la merce.

I carabinieri di Tortolì hanno anche identificato un cittadino pakistano, residente a Napoli, che intestava schede telefoniche a persone diverse dai reali utilizzatori. È probabile che le schede siano state usate per mettere a segno delle truffe.

L’uomo è stato denunciato per la violazione delle norme sull’identificazione di chi richiede una sim e dell’obbligo di comunicare al Centro elettronico di documentazione del Ministero dell’Interno gli elenchi degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato.

Sabato, 29 luglio 2023