Truffa alimentare a Gonnosfanadiga, denunciate due persone: c'è anche una guardia giurata

Truffa alimentare a Gonnosfanadiga, denunciate due persone: una è una guardia giurata.

Stamattina a Gonnosfanadiga, i carabinieri hanno denunciato un sessantottenne di Quartu Sant’Elena, noto alle forze dell’ordine, e un 62enne di Fluminimaggiore, guardia giurata, per truffa aggravata. Il primo dei due, con la collaborazione del secondo, spacciandosi per un commerciante di prodotti alimentari di nicchia particolarmente ricercati, è riuscito a ottenere due forniture non ottemperando poi al pagamento. Il primo dei truffati, per un importo di 3.896 euro, è un commerciante di insaccati. La seconda fornitura riguarda prodotti tipici della zona, consistenti in olio extravergine di oliva e olive in salamoia per un totale di 1275 euro. Per il momento i due artigiani e commercianti piangono un danno che per loro è assolutamente considerevole. La guardia giurata rischia anche la revoca del porto d’armi che gli è essenziale per lavorare.