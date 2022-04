Ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa a seguito della querela presentata da un cinquantenne del luogo, operaio, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata una 46enne bolognese residente in provincia di Firenze, di fatto domiciliata a Modena, privo di occupazione e con precedenti simili denunce a carico. La donna, dopo aver pattuito on-line la vendita di una bicicletta da professionista messa in vendita sul sito subito.it , con artifici e raggiri ha indotto il querelante ad effettuare 5 ricariche di cui tre da 500 euro e due da 200 euro sulla propria Carta Superflash. Naturalmente la bicicletta da professionista non è mai pervenuta alla persona che l’aveva acquistata e l’unica espressione di professionalità emersa è risultata essere quella esibita nel porre in essere il raggiro. I carabinieri sono risaliti alla donna modenese attraverso delle verifiche sul percorso compiuto dal denaro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail