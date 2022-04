Ieri a Uta, a conclusione delle indagini intraprese a seguito di una querela presentata da una ventinovenne del luogo, impiegata, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata un 47enne padovano, residente in provincia di Torino, noto alle forze dell’ordine. Questi, dopo aver ricevuto dalla denunciante la somma di 160 euro per l’acquisto di una console Nintendo Switch, posta in vendita sul social network Facebook, non ha spedito la merce rendendosi irreperibile. I carabinieri sono riusciti comunque a identificarlo seguendo il percorso del denaro e andando a verificare chi fosse l’utilizzatore dell’utenza telefonica impiegata per raggirare la ragazza.

