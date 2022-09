Oristano

Li propone Formatica Scarl. Ecco come iscriversi

Make-up, reception, segreteria e servizi di sala. Sono i corsi di formazione proposti dall’Agenzia formativa Formatica Scarl e dedicati agli adulti under 35 che non lavorano e non studiano.

I progetti, totalmente gratuiti perché finanziati dalla Regione Sardegna, rappresentano una importante occasione di reinserimento lavorativo grazie al rilascio delle Certificazioni delle competenze professionali.

Formatica è impegnata su quattro province sarde, tra le quali Oristano (le altre sono Olbia, Nuoro e Cagliari) e i corsi sono divisi in due fasce d’età: 18-29 anni e 18-35.

Per la formazione mirata all’inserimento lavorativo programmata a Oristano e destinata alla fascia di età 18-29 anni, Formatica mette in campo due progetti: quello per visagista-truccatore e quello per servizi di sala.

Il corso per visagista-truccatore si concentrerà su predisposizione del trucco e realizzazione make-up base, realizzazione make-up giorno, sera, sposa (fotografico), moda e passerella e competenza imprenditoriale.

Il percorso di formazione relativo ai servizi di sala punterà su raccolta delle ordinazioni e servizio al cliente, preparazione di prodotti di caffetteria e di cocktail e bevande alcoliche, competenza imprenditoriale.

Per i 18-35enni, invece, le figure di cui certificare le competenze sono quelle per receptionist e addetto alla segreteria.

Le lezioni del corso per receptionist verteranno sulla gestione del cliente in ingresso e in partenza (check-in e check-out), acquisizione delle prenotazioni e competenze linguistiche.

Nel percorso dedicato alla segreteria si parlerà di registrazione e archiviazione documenti, redazione testi e comunicazioni formali e competenze multi linguistiche.

“Ce n’è per tutti i gusti”, commentano da Formatica, spiegando modalità di iscrizione e requisiti per accedere ai corsi: “L’iscrizione deve essere effettuata attraverso i Centri per l’Impiego (CPI) territorialmente competenti. È necessario inviare una mail al Centro per l’impiego scrivendo nell’oggetto iscrizione corsi GG (cioè Garanzia Giovani) 2A e specificando nel testo della stessa mail: nome, cognome, codice fiscale e il codice del corso di interesse, ovvero 2022SS2A2068309_2458 per truccatore, 2022SS2A2068309_2467 per servizi di sala, 2022SS2A2068325_2659 per receptionist e 2022SS2A2068325_2660 per gli addetti alla segreteria”.

“È fondamentale sapere che per potersi iscrivere ai percorsi formativi è necessario sottoscrivere il Patto di attivazione di Garanzia Giovani contattando il CPI di competenza (in questo caso l’area di riferimento è quella provinciale, Nord Est Sardegna) via mail o telefono e completare la procedura”, continuano.

Per informazioni e supporto alla pratica di accesso ai corsi è possibile contattare Formatica Scarl al numero 370 3690539 oppure via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Tutti i corsi si svolgeranno nelle aule di vico Mariano IV numero 8.

(Informazione promozionale)

Martedì, 13 settembre 2022