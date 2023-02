Trovato morto nel suo appartamento con una ferita alla testa: si indaga per omicidio

Cagliari

L’uomo in passato era stato protagonista di alcuni screzi nel suo condominio e di un processo per prostituzione nel quale era stato assolto

Sarebbe stato ucciso il pensionato di 75 anni, Venerato Sardu, trovato morto ieri sera nel suo appartamento con una ferita alla testa. I carabinieri della compagnia di Cagliari e del comando provinciale indagano per omicidio e per tutta la notte hanno lavorato ai rilievi nell’appartamento di via Ogliastra 21, nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari.

Erano stati i vigili del fuoco ieri sera ad entrare per primi nell’abitazione, dopo aver sfondato la porta d’ingresso: la figlia di Sardu non riuscendo a mettersi in contatto al telefono col padre si era preoccupata e li aveva chiamnati.

Venerato Sardu era riverso per terra, privo di vita con la ferita al capo. Il medico legale ad un primo esame ha accreditato l’ipotesi dell’omicidio.

Subito sono scattate le indagini.

Il nome di Venerato Sardu era già comparso nella cronaca. Era stato assolto a un processo su fatti di prostituzione per alcune donne straniere che si prostituivano in un suo appartamento.

Un altro episodio era legato, invece, ad alcuni screzi condominiali: una vicina gli aveva bruciato il portone di casa, dopo essere stata da lui accusata di aver sottratto la corrispondenza dalle cassette delle lettere.

Sabato, 18 febbraio 2023