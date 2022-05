CAGLIARI. Localizzato nella scogliera purtroppo privo di vita il corpo dell'uomo dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago -144 del reparto volo Sardegna decollato da Alghero che stava sorvolando l'area di ricerca. Non c'è ancora la certezza, fino al riconoscimento della salma da parte di un familiare, che si tratti di Roberto Tradori, 47enne di Quartu, scomparso da ieri mattina 17 maggio. Nelle acque del golfo antistanti alla località di Calamosca e Marina Piccola impegnati anche i sommozzatori e il nucleo nautico dell'unità Navale dei vigili del fuoco del distaccamento portuale. In attesa dell'autorizzazione del magistrato di turno per procedere alle operazioni di recupero e riconoscimento della salma. Presente sul posto il medico legale e la Guardia Costiera. Il dispositivo di ricerca e soccorso e coordinamento, si è svolto in costante contatto con la Prefettura di Cagliari.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

