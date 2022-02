Non c’è nessun giallo da risolvere, secondo gli inquirenti. Due le ipotesi in campo: Canu potrebbe essere stato colto da malore o essersi tolto la vita il giorno stesso della scomparsa.

E’ stato ritrovato senza vita il corpo di Gavinuccio Canu, il cantautore 56enne sparito dai primi giorni di febbraio a Sassari senza lasciare alcuna traccia, tanto che la sorella ne aveva denunciato la scomparsa, chiedendo aiuto, anche a Chi l’ha visto. L’uomo, molto noto in città, è stato ritrovato proprio nella zona dove era stato visto l’ultima volta prima della sua scomparsa avvenuta l’8 febbraio: abitava a Li Punti e nella zona del ritrovamento si erano concentrate le ricerche. E’ stato Freccia, poco dopo le 15, a ritrovarne il corpo: di razza Schanauzer, è lo stesso cane che il mese scorso aveva rinvenuto un altro cadavere, quello di via Giovanni XXIII, sempre a Sassari.

