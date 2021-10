Ieri a Fluminimaggiore i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione dell’articolo 75 del DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) un trentenne del luogo, geometra, con precedenti denunce. L’uomo è stato trovato in possesso di 3,49 grammi di marijuana, che ha dichiarato detenere per uso personale non terapeutico. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, assunta in carico e debitamente custodita in idoneo locale, in attesa di essere inviata per le analisi di laboratorio che si svolgeranno presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari, con cui i carabinieri hanno una convenzione. Conseguiranno verosimilmente delle sanzioni amministrative che potrebbero andare a incidere ad esempio sulla patente di guida dell’uomo. Fare uso di stupefacenti non può che condizionare la capacità di una persona di condurre un’auto e affrontare la circolazione stradale senza creare inconvenienti.

