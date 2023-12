Trovato in possesso di hashish e marijuana, giovane denunciato a Sinnai.

I carabinieri di Sinnai hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventiduenne del luogo, residente a Maracalagonis, disoccupato e incensurato. Il giovane è stato trovato in possesso di 131 grammi di marijuana, di un grammo di marijuana in polvere denominata KIER, di un frammento di hashish, di un bilancino di precisione e della somma contante di 70 euro in banconote di piccolo taglio. Dopo essere stato fermato per strada, è stato accompagnato presso la propria abitazione, all’interno della quale i carabinieri hanno sorpreso entrambi i genitori a fumare uno spinello, motivo per il quale sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Nell’abitazione di famiglia sono stati rinvenuti 34,46 grammi ulteriori di marijuana che non si è compreso se fossero destinati al consumo casalingo o allo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata in attesa di un decreto dell’autorità giudiziaria che ne disponga la distruzione.