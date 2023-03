Trovate in Corsica le ceneri del latitante Quirico Carta, morto cinque anni fa

Buddusò

Era fuggito nel 2008, ad Ajaccio sotto falso nome con una compagna francese

Appartenevano al latitante Quirico Carta le ceneri custodite in un’urna dissotterrata nel giardino di una sperduta abitazione nei pressi di Ajaccio, in Corsica.

Era il 14 febbraio 2008 quando, armato di pistola, Carta aveva fatto irruzione in un bar della sua Buddusò e aveva colpito gravemente due clienti, che si erano salvati nonostante le ferite. Lo sparatore era fuggito ed aveva fatto perdere le proprie tracce. Si è scoperto poi che si era rifatto una vita in Corsica, con una nuova identità e una compagna che non sapeva nulla del suo passato. Il latitante era morto per un malore cinque anni fa.

Carta era già conosciuto alle cronache per un omicidio commesso nel 1993 e per il quale aveva scontato una lunga pena. Dopo le vicende del 2008 si era dato alla latitanza. A nulla erano valsi i reiterati inviti a costituirsi, nemmeno l’appello lanciato dal parroco durante l’omelia domenicale. Il 17 ottobre 2012 era giunto l’esito del processo per il duplice tentato omicidio e il porto dell’arma clandestina: 16 anni di reclusione.

Nel corso degli anni, le indagini dei carabinieri erano proseguite con appostamenti in aperta campagna e pedinamenti delle persone vicine al latitante, ricorrendo anche alle più moderne tecnologie messe a disposizione. Le ricerche avevano permesso di scoprire che Carta qui aveva conosciuto in Corsica una donna francese che non aveva mai sospettato nulla sulla vera identità dell’uomo che chiamava Antonio, con cui aveva vissuto e che si era sempre identificato con le generalità di un altro individuo, originario di Nuoro.

Un’esistenza tranquilla in campagna, drammaticamente interrotta nel pomeriggio del 30 gennaio 2018 da un improvviso malore aveva stroncato il latitante. Il 2 giugno 2021, grazie a una intensa cooperazione internazionale di polizia, gli agenti della Direction Territoriale de Police Judiciaire di Ajaccio – seguendo le precise indicazioni fornite dai carabinieri di Ozieri – avevano eseguito una perquisizione a casa della ex compagna del ricercato. Oltre ai documenti italiani falsi (una tessera sanitaria e una carta d’identità facente parte di una partita di documenti asportati dal Comune di Fonni nell’aprile 2009), era stata dissotterrata l’urna contenente le ceneri del defunto Antonio, alias Quirico Carta, che la compagna aveva deciso di inumare nel giardino.

Della vicenda erano quindi stati interessati i Ris di Cagliari, che avevano eseguito comparazioni incrociate tra il Dna estrapolato dai resti inceneriti, quello dei parenti del ricercato e con il profilo che era stato isolato dagli oggetti rinvenuti nell’ovile di Pattada dove, nell’aprile 2010, Carta aveva soggiornato per qualche tempo. L’esame scientifico ha quindi confermato l’ipotesi investigativa dei militari del Norm di Ozieri e dei colleghi del Nucleo Investigativo di Sassari: le ceneri appartengono a Quirico Carta.

Mercoledì, 15 marzo 2023