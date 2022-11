La donna si era recata in una filiale della compagnia assicurativa e aveva scoperto che la sua polizza non era stata mai stipulata. A questo punto si è rivolta ai carabinieri di San Sperate per denunciare la truffa.

La donna aveva cercato online una polizza conveniente per assicurare la propria auto, trovando un’offerta che le era sembrata conveniente, con una famosa compagnia. L’agente, del quale era indicato il numero telefonico, aveva fornito un codice Iban sul quale versare la cifra pattuita. Pagamento fatto, ma la copia della polizza e la quietanza di pagamento non sono mai arrivate.

A finire nel tranello stavolta una donna di 56 anni, residente a San Sperate. La responsabile del raggiro dovrebbe essere invece una ragazza di 22 anni di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, denunciata dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

Ha pagato 512 euro per una polizza auto, un0fferta vantaggiosa trovata in rete. Ma l’affare si è rivelato l’ennesima truffa, arrivata dalla Campania alla Sardegna.

Fonte: Link Oristano

