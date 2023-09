Trova per strada l’ex compagno che l’aveva molestata, scappa e chiede aiuto ai carabinieri

Cronaca Arrestato un operaio, aspettava in auto vicino alla casa della donna

Villamassargia

Arrestato un operaio, aspettava in auto vicino alla casa della donna

Ancora guai per un operaio di 37 anni di Villamassargia, arrestato con l’accusa di atti persecutori, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La sua ex compagna, in passato già vittima di molestie, ieri è fuggita impaurita quando lo ha incontrato per strada.

Anziché fare ritorno a casa, la donna si è rifugiata nella scuola elementare e ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia ha trovato l’uomo, in auto, non lontano dall’abitazione della ex compagna.

Alla vista dei carabinieri l’operaio ha iniziato a inveire, per poi spintonarli quando gli hanno chiesto un documento di identità.

A questo punto l’uomo è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.

Nella denuncia si segnala anche il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e agli esami del sangue per la verifica del possibile uso di stupefacenti.

Venerdì, 22 settembre 2023

