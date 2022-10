Apeldoorn

Sabato pomeriggio ai Mondiali in Olanda la finale di consolazione contro gli USA

I sogni mondiali dell’Italvolley si sono fermati contro il muro del Brasile: sconfitte in semifinale dalle sudamericane per 1-3 (23-25, 25-22, 24-26, 19-25), Alessia Orro e compagne dovranno ora contendere agli Stati Uniti la medaglia di bronzo. La finale di consolazione è in programma domani – sabato 15 ottobre – alle 16. Brasile e Serbia giocheranno per l’oro alle 20.

Le campionesse d’Europa per la seconda volta nel torneo sono cadute contro il Brasile (a Rotterdam era finita 3-2), che si conferma ancora una volta avversaria letale: nella propria storia le azzurre non hanno mai battuto le sudamericane in un Mondiale, uscendo sconfitte nel 1990, 2010, 2014 e 2022.

La squadra sudamericana è stata superiore in quasi tutte le statistiche, soprattutto nel fondamentale del muro, dove spiccano i 21 messi a segno contro i 6 dell’Italia. Non sono bastate Egonu e Sylla (rispettivamente 30 e 17 punti, ma anche con tanti errori per la prima, compreso un set point fallito nel terzo parziale): le ragazze di Zè Roberto trascinate da Gabi potranno battersi per la medaglia d’oro.

“Il finale di terzo set a livello psicologico ci ha un po’ tagliato le gambe”, ha commentato alla fine il Ct Davide Mazzanti. “Nel quarto set infatti non siamo rientrati in campo con la giusta lucidità. Ho provato a lasciare il tempo alle ragazze di riemergere un po’, ma purtroppo il gap è aumentato e il parziale è scivolato via senza troppi sussulti. Con il set abbiamo perso anche la consapevolezza di poter star davanti a loro”.

