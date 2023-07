Troppo caldo: Horse Angels chiede ai ministeri regole per salvare i cavalli in gara

Oristano

L’associazione critica gli eventi organizzati in condizioni di rischio elevato

L’organizzazione di volontariato Horse Angels chiede di proteggere dalle ondate di calore i cavalli impegnati nelle competizioni sportive: l’associazione ha inviato una lettera aperta alla Direzione ippica del Ministero dell’Agricoltura, al Ministero della Salute e alla Federazione italiana sport equestri. Proprio grazie a un intervento del Ministero dell’Agricoltura lo scorso fine settimana sono stati regolati gli orari della gara di salto ostacoli in programma a Oristano (in una delle zone ad alto rischio del bollettino emanato dalla Protezione civile). Nonostante si sia evitato di gareggiare nelle ore più calde, alcuni cavalli hanno accusato malori e sono stati ritirati dalle competizioni della domenica.

“Le ondate di calore e l’allerta meteo da bollino rosso rappresentano un rischio scientificamente stabilito per la salute del cavallo. Non è un caso che le corse ippiche d’estate in Italia debbano svolgersi solo in notturna. Ma per quanto riguarda i cavalli da sella?”, si chiede Horse Angels. Il bollettino dell’ultimo week-end ha riportato diversi casi di malori accusati da cavalli impegnati in attività sportiva, tra cui anche un decesso.

“Perché l’impianto possa ospitare gare occorre accesso ad almeno due postazioni di lavaggio con acqua corrente libera tramite tubi flessibili; aree ombreggiate/rifugi; conferimento obbligatorio di ghiaccio ad lib per l’uso nel raffreddamento dei cavalli”, ricorda l’associazione nelle lettera. “I requisiti aggiuntivi per le gare sono un’area ombreggiata con ventole di nebulizzazione e un veterinario per monitorare i cavalli. Infine, qualsiasi organizzatore di un evento che si terrà nella stagione calda deve comprendere i seguenti principi chiave: umidità e calore. Le combinazioni di calore e umidità elevati hanno un forte impatto sul principale meccanismo di raffreddamento di sudorazione ed evaporazione del cavallo. Un cavallo stressato dal caldo può avere insufficienza multiorgano; potrebbe crollare e morire. A meno che durante un evento non siano presenti impianti di raffreddamento equivalenti allo standard Fei, la Federazione equestre internazionale raccomanda vivamente di sospendere le attività di equitazione quando l’indice Wbgt raggiunge o supera i 32–33°C”.

“Wbgt, acronimo di Wet bulb globe temperature, è un indice con il quale si può valutare il rischio connesso con lo stress termico, nel caso di microclima severo, caldo”, spiega il documento. “Dove l’indice Wbgt è alto, i cavalli che si sono appena esibiti rischiano di subire un pericoloso aumento della temperatura. Quando l’indice Wbgt è alto, il rispetto della soglia massima dei 6 minuti di lavoro è fondamentale per evitare stress da calore. Per i saltatori lo sforzo è generalmente inferiore ai 6 minuti, tuttavia per il dressage e il cross country i cavalli sono a rischio di colpo di calore, perché lo sforzo è più prolungato”.

“Analoghi provvedimenti di sospendere/posticipare i concorsi equestri per la tutela dei cavalli”, aggiunge l’associazione, “sono già stati presi da federazioni equestri estere. Horse Angels chiede che i provvedimenti siano presi per tutto il territorio italiano tramite regolamentazione annuale, per tutti i cavalli impegnati in gare in nel periodo estivo e quindi da giugno a settembre, con particolare attenzione alle allerte meteo emanate a livello regionale, laddove dovrebbero essere annullate”.

“Con una delibera nazionale degli enti preposti tra cui Masaf e Fise” conclude la nota, “non si dovrebbe più combattere per la tutela del cavallo tappa per tappa, manifestazione per manifestazione”.

