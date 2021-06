Troppo alto il carico del camion, s'impiglia nei cavi e blocca il filobus Cagliari-Quartu

Intervento della polizia locale in viale Marconi

CAGLIARI. Poteva finire davvero male l’incoscienza di un autotrasportatore cagliaritano, il 53enne G.S., che ha riempito ben oltre il consentito il cassone del suo autocarro e con il carico sporgente in altezza, ha agganciato i cavi elettrici dei filobus del Ctm sulla linea Cagliari-Quartu. La rete elettrica era regolarmente in tensione e l’imprudenza sarebbe potuta costare cara sia allo stesso autotrasportatore che a terze persone in transito. Dopo aver caricato presso un supermercato carta e cartone destinati al macero e contenuti in sacchi di plastica, l’autocarro si è immesso nel viale Marconi con il carico sporgente in altezza oltre i limiti di sagoma.

Fatto un breve tragitto, ha agganciato i cavi della linea elettrica dei filobus Ctm, danneggiandola e rendendola temporaneamente inutilizzabile. Fortunatamente non si registravano danni alle persone considerato che la linea al momento era in tensione. Immediato l'intervento della polizia locale per i rilievi di legge e per regolare la viabilità. Sul posto anche tecnici del Ctm che hanno provveduto a eliminare la situazione di pericolo.(l.on)