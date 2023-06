Troppo alcol per guidare: patenti sospese e auto sequestrate nel fine settimana

Nuoro

I controlli della Stradale durante il ponte del 2 giugno

Al volante con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,97 grammi per litro. È uno dei sette automobilisti – di età compresa tra i 19 e i 45 anni – risultati positivi all’alcoltest e sanzionati dalla polizia stradale nel fine settimana lungo, con il ponte del 2 giugno, durante il quale sono stati intensificati i controlli per la sicurezza.

In totale, la Polstrada di Nuoro e i distaccamenti di Lanusei, Orosei, Siniscola hanno fermato per controlli 88 auto tra San Teodoro e Tortolì.

Oltre alla sospensione della patente di guida, a sei degli automobilisti multati è stata applicata la sanzione più grave, con il sequestro del veicolo; a uno solo quella dell’ammenda da 800 a 3.200 euro.

Sono state contestate poi 43 infrazioni in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale, sono stati decurtati 70 punti dalle patenti di guida.

Martedì, 6 giugno 2023