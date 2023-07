Troppi voli in ritardo e troppo pochi da Ita Airways. Il consigliere Gianni Tatti chiede conto in Regione

Cagliari

L’esponente di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione

Contesta numerosi disservizi della compagnia aerea Ita Airways, che collega la Sardegna con gli aeroporti di Roma e Milano, il consigliere regionale Gianni Tatti, autore di un’interrogazione. L’esponente del gruppo consiliare Fratelli d’Italia si è rivolto agli assessori regionali ai Traporti e al Lavoro, Antonio Moro e Ada Lai.

Tatti ha messo in evidenza che la maggior parte dei voli operati dalla compagnia di bandiera e delle altre compagnie che operano nell’isola, tra la Sardegna gli aeroporti di Roma e Milano, hanno ritardi quotidiani.

“I voli da Cagliari Elmas per Roma Fiumicino”, si legge nell’ interrogazione presentata dal consigliere regionale, “sono concentrati di mattina fino alle 11.20, con un buco fino alle 17.20 del pomeriggio, da Cagliari Elmas per Milano Linate dalle 14 circa si riprende a volare solo a tarda sera e da Roma per Cagliari Elmas si passa dalle 9.30 del mattino alle 17.25 del pomeriggio, lasciando scoperta di voli quasi l’intera giornata per queste due importanti città. Persino la compagnia aerea Ryanair, che non viaggia in continuità territoriale, ha più voli giornalieri della stessa Ita Airways e inoltre risulta essere sempre in orario, con l’unico svantaggio di volare su Ciampino”.