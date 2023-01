Cagliari

Il sindacato chiede il rispetto del contratto per il personale sanitario

Ogni mese non possono essere richiesti al personale sanitario più di sette turni di pronta disponibilità. Lo prevede il contratto di lavoro e Nursing Up – il sindacato delle professioni sanitarie – ha inviato una lettera di diffida ai direttori generali di tutte la Asl, alle Aziende ospedaliere e all’assessore della Sanità per chiederne il rispetto anche in Sardegna.

L’articolo 44 del contratto 2019-2021 “non lascia spazio ad interpretazioni, non consente la stipula di diversi accordi a livello aziendale o altra eccezione non conforme”, sostiene il documento firmato da Diego Murracino, responsabile e rappresentante legale di Nursing Up per la regione Sardegna.

“Le pronte disponibilità, interrompendo i periodi di riposo, generano conseguenze negative sulla salute psico-fisica e sulla qualità della vita privata e familiare dei lavoratori”, spiega il sindacato. “Un uso improprio ed eccessivo depaupera inoltre il fondo contrattuale destinato alla premialità e alle condizioni di lavoro”.