Samugheo

Nuovo stop per l’attesa manifestazione di carnevale, l’ha deciso l’associazione culturale Mamutzones

A Maimone non si farà neanche quest’anno. La situazione di incertezza determinata dal protrarsi della pandemia ha costretto gli organizzatori – l’associazione culturale Mamutzones de Samugheo – in accordo con il Comune a rinunciare all’edizione 2022 della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti e sentiti del carnevale tradizionale sardo.

L’appuntamento era stato inizialmente fissato per domenica 13 febbraio. Gli organizzatori hanno preso atto di un quadro epidemico in costante evoluzione che non offre prospettive praticabili per una nuova data. L’atteso evento carnevalesco era stato cancellato anche nel 2021, sempre a causa dell’emergenza sanitaria.

“L’impossibilità di organizzare in modo adeguato la manifestazione è nell’evidenza dei fatti”, ha detto il presidente del comitato organizzatore, Igor Saderi. “È una decisione molto amara, ma inevitabile conseguenza di una situazione di profonda incertezza. Fino all’ultimo abbiamo cullato la speranza di farcela, seppur in un’altra data e con numerose limitazioni. Purtroppo al momento non esistono le condizioni per organizzare un evento come il nostro”.

“Apprezzo con viva soddisfazione il senso di responsabilità che gli organizzatori di A Maimone hanno dimostrato in questa circostanza, capendo fino in fondo il prezzo che hanno dovuto pagare per una decisione così sofferta”, ha dichiarato il sindaco Basilio Patta. “A loro fa onore il fatto che ancora prima dell’evento, il più importante per il nostro paese, hanno voluto dare priorità al contesto sociale che stiamo vivendo e all’interesse collettivo”.

Il comitato organizzatore di A Maimone ha ringraziato con una nota i partner dell’evento – Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Samugheo e Unione dei Comuni del Barigadu -: con loro, e con tutti gli appassionati del carnevale sardo, l’appuntamento è rinviato al 2023.

Martedì, 8 febbraio 2022

