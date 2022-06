In tutto le non conformità riscontrate dagli uomini della Capitaneria sono state 25, di cui 16 motivo di fermo nave. La nave non potrà ripartire dal porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza a bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo di controllo della Guardia costiera.

L’ispezione della motonave, sotto le direttive del comandante Mario Valente, è stata svolta nell’ambito del controllo sul rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali: si verificano le condizioni di sicurezza dei mercantili, le condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati e il rispetto delle procedure per la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento.

Uno dei tanti problemi rilevati a bordo del mercantile bloccato dalla Capitaneria

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail