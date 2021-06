Troppi dubbi sull’ospedale di Bosa, mobilitazione dei sindaci

Il consigliere regionale Alfonso Marras, da parte sua esprime “apprezzamento per gli impegni assunti dal Commissario Massimo Temussi e assicura la massima attenzione per l’evolversi della situazione dell’ospedale e dei servizi sanitari della zona, con particolare riferimento anche alle difficoltà segnalate nella assistenza territoriale”.

Deciso a guidare la mobilitazione degli amministratori di Planargia e Montiferru è il sindaco di Bosa Pier Franco Casula, che già nell’incontro con il commissario dell’ATS Massimo Temussi era stato molto chiaro: “Quello di Bosa è un ospedale di sede disagiata e come tale deve poter operare in maniera adeguata in tutte le sue articolazioni, compresi Chirurgia, Radiologia, Anestesia e Laboratorio analisi”. Obiettivi che saranno ribaditi nell’assemblea di domani, dedicata anche all’esame delle gravi carenze dei servizi sanitari territoriali.

Ma la situazione dell’ospedale è talmente incerta, con i pochi specialisti in servizio chiamati a tappare le falle di reparti anche diversi rispetto a quelli di destinazione, che appare più che giustificato il timore che, dopo la chiusura della Chirurgia, anche quella della Medicina si protragga ben oltre il periodo previsto. A ciò si aggiungano le preoccupazioni per un Pronto Soccorso costretto a operare senza l’appoggio del reparto Medicina e con la Radiologia e il Laboratorio a corto di personale.

Obiettivo dell’incontro è attivare un’ampia mobilitazione degli amministratori locali della zona intorno alla battaglia contro il rischio di un ridimensionamento o addirittura della chiusura del “Mastino”. Non convincono del tutto, infatti, le rassicurazioni arrivate dal commissario dell’Ats, Massimo Temussi, che ha annunciato le dimissioni degli ultimi pazienti Covid ancora ricoverati e la chiusura temporanea del reparto Medicina che li ospita. Una misura che consentirebbe ai 5 medici che vi sono impegnati di usufruire delle ferie accumulate in oltre un anno. Temussi ha anche assicurato l’imminente arrivo di uno o due internisti da una graduatoria di concorso ancora aperta.

Per difendere il futuro dell’ospedale di Bosa scendono in campo i sindaci dei comuni della Planargia e del Montiferru. Chiamati a raccolta dal sindaco di Bosa, Pier Franco Casula, i primi cittadini si riuniranno venerdì pomeriggio nella sala consiliare della città, dove è stato anche convocato un Consiglio comunale straordinario. Alla riunione parteciperà anche il consigliere regionale sardista Alfonso Marras. Nel corso della riunione saranno illustrati gli orientamenti emersi nel corso della visita a Bosa del Commissario dell’Ats Massimo Temussi e del direttore del Presidio Ospedalieri Unica Sergio Pili, dei giorni scorsi.

