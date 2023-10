“Troppe chiusure al traffico e pochi parcheggi, basta con tutte queste feste”: cittadini in rivolta a Monserrato

Monserrato – “Troppe feste in città, anche la settimana prossima i Giardinetti chiusi al traffico”: protestano i residenti che lavorano il fine settimana, “non possiamo girare 2 ore ogni domenica per un parcheggio”. Concerti, eventi, sagre e manifestazioni arricchiscono i centro abitato e richiamano numerosi visitatori anche dai territori limitrofi: ben accolti come opportunità di svago e divertimento ma “condannati” da chi abita soprattutto in via del Redentore, e zone limitrofe, che deve aspramente lottare per conquistare una sosta per la propria automobile. La carenza dei parcheggi in città è sempre stato un tema scottante, vie strette che non consentono, a chi non ha un garage privato, di reperire uno stallo con semplicità. Il problema sembra essersi accentuato con il moltiplicarsi di eventi e manifestazioni concentrate soprattutto nei giorni festivi nel cuore della città: anche ieri le strade erano sbarrate per permettere ai visitatori di partecipare a portali aperti. “Sono andato via da Monserrato per colpa dei parcheggi” hanno affermato due ex residenti. “Per trovare un parcheggio, per chi è residente, è un caos, non se ne può più, c’è chi lavora anche di domenica e deve girare tutta Monserrato per poter trovare un parcheggio” spiega un cittadino. Insomma, una problematica da non sottovalutare quella espressa da diversi cittadini, che ben accettano gli intrattenimenti culturali e artistici proposti ma non i disagi legati alle restrizioni della viabilità per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza.