Le autorità sanitarie, non solo per l’Oristanese, dovrebbero chiarire ufficialmente “le modalità di rilevazione e gestione, anche da parte dei sindaci, dei soggetti positivi e di coloro che superano questa fase, ritornando negativi”.

Troppa confusione in questa fase: è necessaria “una nota formale per risolvere diversi problemi sulla gestione da parte dei sindaci dei casi di positività”, scrive Loi.

È urgente che l’Ares e l’Asl chiariscano in che modo i Comuni debbano registrare e gestire i casi di Covid-19. Lo dice Diego Loi, consigliere regionale dei Progressisti e sindaco di Santu Lussurgiu, in una lettera inviata ai vertici oristanesi della sanità pubblica.

Diego Loi

Chiesti chiarimenti poi sulla quarantena: “Nel portale non compaiano le indicazioni sulle persone sottoposte a quarantena (o almeno dei contatti stretti), per garantire un’azione di supporto alla gestione dei controlli”, conclude Diego Loi.

Se davvero questa è la nuova linea d’azione, scrive Loi, “ci si chiede come mai queste indicazioni non compaiano nel portale dedicato ai sindaci, che sono sempre stati informati attraverso questo canale. Sarebbe utile che queste importantissime informazioni giungessero in maniera chiara e tempestiva”.

Fonte: Link Oristano

