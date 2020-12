Tronu, professore di cucina all’Alberghiero a Radio Casteddu: “La scuola si è organizzata, i trasporti no”

Andrea Tronu, giovanissimo professore di cucina dell’alberghiero alle prese con uno stop forzato causato dal covid: “Purtroppo la situazione non è facile per nessuno anche all’interno della scuola ci sono tantissime difficoltà, soprattutto per i giovani, soprattutto per riuscire a mantenere le distanze e svolgere le attività. Si cerca di lavorare al meglio mantenendo le distanze e con le giuste precauzioni: mascherine, visiere, guanti e tutto l’occorrente necessario per svolgere le lezioni però siamo in una situazione molto delicata. Nell’istituto dove insegno abbiamo ampi spazi e copriamo la famosa percentuale prevista dal governo, facciamo lezioni a distanza e quelle in presenza corrispondono semplicemente al laboratorio. Il problema si presenterà il 7 gennaio, la nostra paura è che dopo due settimane la curva si rialzi perché se a scuola cerchiamo di ottenere la maggior sicurezza, il problema sono i trasporti che oggi non sono ancora stati organizzati”

