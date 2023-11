Tromba d’aria nella notte a Cabras, tanti danni ma nessun ferito

Ieri attorno alle 23,15 una tromba d’aria è passata sopra Cabras.

“Ha fatto un bel po’ di danni tra coperture strappate e volate via, alberi divelti, auto danneggiate, piccoli crolli” ha spiegato il sindaco Andrea Abis. È stata data disposizione a operai comunali e polizia locale di verificare tutto l’abitato di Cabras e Solanas e mettere in prima sicurezza la pubblica via da eventuali pericoli.

“Controllate le vostre proprietà e verificate che sia tutto a posto e, se del caso, mettete subito in sicurezza e segnalate le situazioni particolari di pericolo al Comune” ha spiegato Abis.

Una raccomandazione: “Tenete sempre in debita considerazione le allerte meteo di protezione civile, come quella pubblicata ieri nei mezzi di comunicazione sito e social del nostro Comune”.