Tromba d’aria ad Ardauli: il Comune raccoglie le richieste dei cittadini per i danni

Ardauli

All’inizio del mese una notte il vento aveva scoperchiato case e danneggiato auto

Tetti strappati via e macchine ammaccate. Sono alcuni dei danneggiamenti subiti da cittadini di Ardauli all’inizio del mese, quando una tromba d’aria si era abbattuta nel paese.

L’amministrazione guidata dalla sindaca Tina Fadda ha pubblicato un avviso per la raccolta delle richieste di risarcimento. “Stiamo facendo una ricognizione per capire quali e quanti danni ci sono stati”, spiega la prima cittadina di Ardauli.

La Giunta già alcuni giorni dopo la tromba d’aria aveva deliberato lo stato di calamità naturale, in vista di bandi regionali ai quali partecipare per gli indennizzi.

I cittadini che avessero subito danni dalla nottata di maltempo possono presentare una domanda al Comune, compilando il modulo presente sul sito istituzionale, che dovrà essere poi consegnato a mano negli uffici di piazza Matteotti o inviato via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La tromba d’aria si era abbattuta sul paese del Barigadu la notte tra il 2 e il 3 novembre. Aveva scoperchiato una casa nella via principale, trascinando un vortice di detriti in via Fra Tommaso e nelle strade attorno. Un pezzo del tetto in eternit, strappato dall’abitazione nella zona di largo Caduti, aveva spaccato la finestra di una casa vicina ed era piombato in una stanza.

Il passaggio della tempesta Ciaran aveva anche divelto un palo della rete telefonica ed erano state danneggiate alcune auto.