Cuglieri

In occasione della Giornata nazionale del dono di organi

Una giornata da trascorrere immersi nelle bellezze del territorio di Cuglieri, al volante delle proprie auto d’epoca e per una buona causa: il sostegno alla donazione degli organi. In occasione della giornata nazionale del dono, l’Aido Cuglieri in collaborazione con un gruppo di giovani appassionati ha organizzato per domenica 24 aprile la seconda edizione del raduno auto storiche.

Il “Trofeo AIDO Cuglieri” vuole far conoscere l’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule al fine di trapianto terapeutico, nonché quella di esprimere in vita il proprio consenso alla donazione, oggi possibile anche al momento del rinnovo della carta di identità.

Il programma della giornata prevede l’incontro dei partecipanti dalle 8 in piazza Seminario a Cuglieri, per la formalizzazione delle iscrizioni. Alle 11 si partirà poi verso le borgate, con sosta programmata a S’Archittu per un aperitivo, seguito alle 13 dal pranzo all’agriturismo S’ispiga.

Gli organizzatori sono convinti che un evento come questo sia un’occasione per far conoscere le bellezze della zona di Cuglieri, nonostante la devastazione che ha subìto nell’estate 2021, e soprattutto, possa promuovere il tema della donazione degli organi ad un vasto pubblico.

Durante la giornata, l’Aido Cuglieri sarà presente con un punto informativo e a conclusione del raduno è previsto inoltre un incontro-dibattito sulla sensibilizzazione alla donazione degli organi.

Per informazioni e iscrizioni (che scadono oggi) si possono contattare gli organizzatori a questi numeri: Fabrizio C. 392.7772685; Fabrizio F. 320.9571751; Raffaele C. 347.7914712. Il costo dell’iscrizione è di 25 euro a persona (colazione e pranzo inclusi).

Venerdì, 15 aprile 2022

