Tris di vittorie e doppio record per l’atleta di Marrubiu Chiara Statzu ai campionati europei Suds

Oristano

A Padova trionfa anche la nazionale di basket, che ha come vice-allenatore Mauro Dessì di Villaurbana

Tre medaglie d’oro e due nuovi record per l’atleta di Marrubiu Chiara Statzu ai Suds European Championships, la manifestazione continentale per atleti con sindrome di Down svolta a Padova.

L’atleta, tesserata con la SaSpo di Cagliari, si è diplomata campionessa europea negli 800 metri e, fermando il cronometro a 38.26, ha portato a casa un nuovo record del mondo (che apparteneva già a lei). Non solo, è diventata campionessa europea anche nei 400 metri, con un nuovo record personale e ha conquistato la medaglia d’oro anche nei 200 metri.

“Tenacia, perseveranza e impegno portano sempre a dei risultati eccellenti”, commentano dalla società.

Anche il sindaco del suo paese, Luca Corrias, si è congratulato con Chiara Statzu, parlando di “grande orgoglio per Marrubiu”.

Da segnalare anche il trionfo della nazionale di basket con sindrome di Down, che si è laureata nuovamente Campione d’Europa, portando a casa il terzo titolo europeo.

Nella finale di Padova, la squadra di Giuliano Bufacchi, che ha come vice-allenatore Mauro Dessì, di Villaurbana, hanno battuto per 34 a 18 la Finlandia.

La squadra azzurra, che conta anche sull’atleta sardo Davide Paulis (dell’Atletico Aipd) ha conquistato sei successi in sei anni: tre titoli Mondiali (2018, 2019, 2022) e tre Europei (2017, 2021 e 2023).