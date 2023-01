I consiglieri comunali di tutta la Sardegna avranno lo stipendio raddoppiato, non appena il consiglio regionale approverà la manovra finanziaria. L’unica eccezione riguarda i cagliaritani. Per loro lo stipendio sarà quasi triplicato, (“se non sarà moltiplicato per 3 il gettone lo sarà di 2 e mezzo”, ironizza un consigliere).

Attualmente per un gettone di presenza nelle sedute del consiglio o delle commissioni comunali di palazzo Bacaredda il gettone di presenza ammonta a circa 50 euro che permette a ogni consigliere di raggiungere, e in qualche caso superare, anche se di poco, la soglia dei mille euro mensili. L’emendamento presentato in consiglio regionale dalla maggioranza, e condiviso dall’opposizione, che presto avrà il via libera dalla commissione Bilancio, prevede per i comuni con oltre 100 mila abitanti un gettone di 150 euro. Ogni consigliere potrà così intascare quasi 3 mila euro al mese.

Nella finanziaria del 2022 la Regione aveva provveduto a raddoppiare gli stipendi di sindaci e amministratori locali, non senza polemiche per il particolare momento di difficoltà economica dei cittadini. In quell’occasione, i consiglieri avevano rivendicato il diritto a ricevere lo stesso trattamento, garantito ora dalla finanziaria in esame.

Secondo l’assessore del Bilancio Fasolino, basterà un mese di esercizio provvisorio di bilancio perché la finanziaria sarà approvata a fine gennaio o nei primissimi giorni di febbraio.

E così a Cagliari dopo il raddoppio dello stipendio per sindaco e assessori arriva lo stipendio triplicato anche per i consiglieri. “Ora per candidarsi ci sarà la fila”, ammettono anonimi consiglieri di palazzo Bacaredda.

