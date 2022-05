Tramatza

Nel nuovo impianto del “Sardinia Circuit” i prossimi 4 e 5 giugno

Trentuno piloti provenienti da tredici paesi del mondo. La Sardegna ospita nel nuovo impianto del “Sardinia Circuit” di Tramatza la terza prova del mondiale di Supermoto – Gran premio della Sardegna, i prossimi 4 e 5 giugno.

L’appuntamento iridato è stato presentato dalla sindaca di Tramatza Maria Sebastiana Moro, dall’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa e dal gestore dell’impianto Gianfranco Sulis.

Per la prima cittadina del piccolo centro dell’Oristanese ospitare un evento mondiale è una grande opportunità che avrà ricadute economiche non solo per il territorio ma per l’intera Provincia. Per questo ha voluto ringraziare la Regione che ha creduto alle potenzialità del progetto e del circuito che è stato rinnovato e adattato ad ospitare diversi eventi sportivi e la società promotrice dell’evento motoristico, la Xiem.

“Per il nostro paese è un onore poter accogliere questi giovani piloti che arrivano da tutto il mondo”, dice Maria Sebastiana Moro, “oltre all’assessore il grazie della nostra comunità va al gestore dell’impianto che ha scommesso e lavorato con impegno per arrivare a questo risultato. Per favorire lo sviluppo del territorio è però necessario che tutti i Comuni dell’isola facciano rete per promuovere e valorizzare tutte le iniziative”.

La Regione ha creduto si dall’inizio al binomio sport-turismo ed ha investito importanti risorse per promuovere manifestazioni internazionali.



“Organizzare un evento mondiale arricchisce il territorio”, dice l’assessore Gianni Chessa, “pensante Tramatza che ospita un evento di Supermoto. Ho colto la pandemia come una grande opportunità, il mondo era fermo e noi invece siamo andati nel mondo per dire che in Sardegna si potevano organizzare le manifestazioni. I report di tre mesi fa della Cna hanno detto che la maggior crescita del Pil turistico in Italia è stata registrata in Sardegna. Le azioni che abbiamo promosso e gli investimenti hanno dato un risultato importante. Stiamo portando il mondo in Sardegna con questi eventi di sport, soprattutto mondiali. Questo evento del mondiale di Supermoto dà a Tramatza una grandissima opportunità economica. Ospitare questi trentuno piloti e i loro team è un importante. Oggi vengono a gareggiare e poi torneranno come turisti”.

Soddisfazione per il gestore del circuito: “Noi abbiamo realizzato un sogno, ospitiamo nella nostra pista questi giovani piloti che arrivano da tutto il mondo”, spiega Gianfranco Sulis, “sappiamo che l’attenzione per questo circuito è alta perché siamo una new entry. Non lo conosceva nessuno ed ora grazie a Danilo Boccadolce, manager di Xiem (oggi non presente perché impegnato all’estero), il circuito di Tramatza è stato inserito nel Campionato mondiale Supermoto. Sono sicuro che questi piloti torneranno ad allenarsi anche in inverno, ma mi auguro e spero di poter ospitare anche altri importanti eventi legati ai motori”.