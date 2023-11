Treno da Cagliari strapieno, a terra decine di studenti: "Paghiamo l'abbonamento per avere solo due vagoni"

Il treno che termina la sua corsa a Iglesias dopo essere partito alle 7:08 da Cagliari? Nelle stazioni intermedie arriva già pieno e tanti studenti restano a terra. Non è la prima volta che capita e i genitori sono imbufaliti. Qualche giovane ha ripiegato sui pullman, arrivando a scuola con un’ora e mezza di ritardo, altri invece sono dovuti tornare a casa. “É già la seconda volta in pochi giorni che capita, i vagoni erano già strapieni e i ragazzi che viaggiano da Uta non sono potuti salire. Solo grazie alla disponibilità di alcuni genitori alcuni hanno potuto raggiungere la scuola, altri sono dovuti rientrare a casa”, racconta Paola Mua.

Molto arrabbiata anche un’altra mamma, Veronica Saiu: “Come genitori siamo veramente preoccupati senza pensare che si lede il diritto allo studio dei ragazzi e si mettono in difficoltà i lavoratori. Paghiamo l’abbonamento per avere solo due vagoni”.