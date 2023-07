"Treno Cagliari-Iglesias ko, dopo 45 minuti sotto il caldo tutti sul bus con l'aria condizionata bassa"

Il treno per Iglesias non parte e un gruppo di passeggeri prova, sulla propria pelle, cosa significa restare a terra in una delle giornate più torride degli ultimi decenni. È successo nel pomeriggio a Cagliari: “Il problema sta nel fatto che il problema al treno è stato riscontrato intorno alle 14:30, quando tutti stavamo aspettando di salire, ma ci hanno tenuto fuori al caldo torrido, e nel gruppo c’erano diversi anziani di cui uno col deambulatore, cardiopatici come me. Solo 15:15, dopo circa 45 minuti, è arrivato l’autobus in sostituzione. E, sorpresa amara”, racconta a Casteddu Online uno dei passeggeri, “con l’aria condizionata che funziona a malapena”. E così, il viaggio da Cagliari alla città mineraria si è trasformato in un’odissea.

“Si tratta di un disguido di Trenitalia”, prosegue il passeggero, costretto ad attendere i tempi, decisamente più lenti, del pullman, prima di tornare a casa.