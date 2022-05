Trenitalia: nuovo servizio treno e bus per Porto Flavia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Nasce il nuovo servizio treno e bus Porto Flavia Link di Trenitalia che proprio oggi ha presentato la Summer Experience 2022, l'offerta estiva per il 2022. L'autobus collegherà la stazione di Iglesias con l'ingresso della nota galleria mineraria a picco sul mare, nella costa sud occidentale dell'Isola.

Il servizio, che sarà composto da 15 collegamenti al giorno tutti i giorni, partirà dalla stazione di Iglesias e arriverà all'ingresso della biglietteria della galleria. Il biglietto per il Porto Flavia Link sarà acquistabile in combinato con il treno su tutti i canali di vendita di Trenitalia a un costo di 3 euro.

Sono riconfermati i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali. Implementati i collegamenti da Cagliari verso il porto e l'aeroporto di Cagliari Elmas, quest'ultimo raggiungibile direttamente in treno. Mentre la stazione di Olbia è collegata all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda grazie all'Olbia AirLink con 51 corse al giorno.

Ritorna anche il Golfo Aranci Line, il servizio lanciato da Trenitalia nell'estate 2021 con 18 collegamenti in treno in più da Olbia verso il porto di Golfo Aranci, passando per le bellissime spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina.

E per l'estate 2022 tornano le promozioni sui treni regionali come l'offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l'offerta Estate Insieme a 39 euro per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi.

Infine a bordo dei treni regionali il cane al guinzaglio viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino. (ANSA).



