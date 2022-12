Trenitalia: 12 nuovi treni ibridi in servizio nell'Isola - Sardegna

Da domenica 11 dicembre parte la stagione invernale di Trenitalia e per la Sardegna la principale novità è l'entrata in servizio dei nuovi treni ibridi 'Blues': 12 convogli che circoleranno in tutto il territorio regionale. L'arrivo dei nuovi treni completerà il rinnovo e l'ammodernamento della flotta regionale previsto dal contratto di servizio. "Si tratta di una rivoluzione nell'esperienza di viaggio e un importante supporto al rilancio del sistema turistico sardo", sottolinea la società.

Con l'orario invernale sono riconfermati i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali. Implementati i collegamenti da Cagliari verso il porto e l'aeroporto di Cagliari Elmas, quest'ultimo raggiungibile direttamente in treno. Mentre la stazione di Olbia è collegata all'aeroporto Costa Smeralda grazie all'Olbia AirLink, il pratico servizio treno+bus che in 20 minuti mette in collegamento i due scali con 51 corse al giorno.

"Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del Gruppo FS: attore unico - dichiara l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi - capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto".

