Trenino verde, aggiudicati i lavori anche per la tratta che collega Bosa a Macomer

Cagliari

Commessa da 33 milioni di euro in Sardegna da parte di Rfi

Sarà l’impresa Salcef ad eseguire i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria dedicata al cosiddetto Trenino verde. RfI ha aggiudicato la gara da oltre 33 milioni per le linee turistiche in Sardegna. I lavori, che prevedono l’armamento ferroviario e manutenzione dei tratti Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa, sono finanziati in parte con fondi del Pnrr e dovranno essere conclusi entro il 2026.

Una prima fase di lavori riguarderà interventi di rinnovo e manutenzione dei binari, che rappresentano la quota più importante dell’investimento.

Seguiranno quelli alle gallerie e ai fabbricati e la verifica dei ponti delle linee turistiche regionali – per un totale di 62 milioni di euro – per i quali sono già state avviate le progettazioni e gare di minor importo.

La linea che collega Bosa con Macomer era stata danneggiata anche dal grande incendio che due anni fa aveva devastato il Montiferru e la Planargia, soprattutto nel tratto che attraversa il territorio di Tresnuraghes.

Il ministero della Cultura ha assegnato i fondi a Rfi-Rete ferroviaria italiana per le linee turistiche di proprietà della Regione Sardegna e gestite dall’Arst, l’azienda regionale del trasporto locale.

Lunedì, 19 giugno 2023